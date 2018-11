30.11.2018 - 10:06 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Vor einem Monat kündigte Blackmagic Design die neue eGPU Pro für November an. Nun ist der letzte Tag des Monats angebrochen und von der externen Grafikeinheit fehlt allerdings noch jede Spur. Einen neuen Hinweis auf die Veröffentlichung gab Apple. Der MacBook-Hersteller hat die Produktseite der eGPU nun aktualisiert und zeigt seit kurzer Zeit die Veröffentlichung im Dezember. Allerdings nicht überall...

Bis auf dem Mac Pro sind nahezu alle anderen Mac-Modelle nicht für eine Aufrüstung ausgelegt. Dies betrifft CPU, Grafikkarte, Speicher und Arbeitsspeicher. Während Arbeitsspeicher bei wenigen Modellen (iMac und Mac mini) relativ problemlos nachgerüstet werden kann, erlaubt Apple seit einiger Zeit auch den Einsatz von externen Grafikeinheiten bei allen Modellen mit Thunderbolt 3.

Komplettpakete bietet etwa das Unternehmen Blackmagic Design. Diese hatten Ende Oktober im Anschluss an die Vorstellung des neuen MacBook Air und Mac mini eine neue eGPU für November angekündigt. Diese verspätet sich jedoch aus ungeklärten Gründen. Nun wurde auch Apples Produktseite für die Blackmagic eGPU Pro aktualisiert und gibt die Veröffentlichung mit „Bald verfügbar“ an. Auf der US-Seite ist man hingegen genauer und grenzt auf „Kommt im Dezember“ ein. Wann die eGPU nun erscheint, ist unbekannt. Allerdings dürfte sie sich mit einem Preis von 1.359 Euro vornehmlich an professionelle Nutzer richten, die ihre Arbeitsabläufe in Pro-Apps wie Final Cut Pro X beschleunigen möchten.

Das bietet die Blackmagic eGPU Pro:

Kompatibel mit jedem Thunderbolt 3 fähigen Mac

Radeon RX Vega 56 Grafikprozessor mit 8 GB HBM2 Grafikspeicher

Zwei Thunderbolt 3 Anschlüsse

Vier USB 3 Anschlüsse

HDMI 2.0 Anschluss

DisplayPort 1.4 Anschluss

85 W Ladeleistung

Thunderbolt 3 Kabel (0,5 m) wird mitgeliefert

