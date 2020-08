Apple bringt erste Beta von iOS 13.7

Für Entwickler ist die erste Beta von iOS 13.7 mit einer Opt-in-Option für neue Expositionsmitteilungen erschienen. Die neue Beta kommt etwa einen Monat nach iOS 13.6 heraus, das unter anderem den NFC-Autoschlüssel für iOS einführte.

Apple berichtet in den Veröffentlichungsnotizen, dass das sogenannte „Exposure Notification System“ in iOS 13.7 nun ein- und ausschaltbar ist, ohne dass man dafür eine App braucht. Das ist die Phase 2, von der Google und Apple gesprochen hatten, als die Betriebssystem-Unterstützung für Corona-Warn-Apps vorgestellt wurde.

Trotzdem braucht man weiter eine App, um eine eigene Infektion einzugeben. Die wird vom jeweiligen Land ausgegeben, in dem man sich aufhält – in Deutschland ist das die CoronaWarn-App. Der Nutzer bekommt jedoch auch ohne App bei aktivierter Benachrichtigungsfunktion einen Hinweis über einen Kontakt mit Infizierten.

Dazu kommt: iOS 13.7 macht es leichter herauszufinden, ob so eine App im jeweiligen Land existiert und führt den Nutzer zum Download. Im Menü wurde die Ein- und Ausschaltfunktion (Opt-In/Opt-Out) in einem neuen Abschnitt untergebracht, wo sie leichter zu finden ist als dem bisherigen Ort. Apple hatte das System bisher in den Datenschutzeinstellungen untergebracht, um nicht zu sagen: versteckt.

Für iPadOS gibt es ebenfalls eine Beta von 13.7. Dort unterstützt Apple leider die Exposure Notification nicht.

In beiden Updates sollen auch Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen enthalten sein. Was genau, führt Apple jedoch nicht aus.

