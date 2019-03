<

> Amazfit Bip (Bild: Amazfit) Amazfit Bip Der Preishit: Die Apple Watch ist auch Statussymbol. Wer es lediglich auf die grundlegenden Funktionen einer Smartwatch absieht, kommt deutlich günstiger weg. Das beweist die Amazfit Bit. Für rund 80 Euro bringt die Bit Nachrichten ans Handgelenk, erfasst dank GPS jeden Lauf, misst den Herzschlag und die Schritte. Die Akkulaufzeit toppt die der Apple Watch mehrfach, das Display allerdings kommt mit einer im Vergleich eher grobschlächtigen Auflösung daher. Produkthinweis

Xiaomi Huami AMAZFIT Bip Smart Watch Onyx black Preis: 79,98 €

Stand jetzt gibt es viel zu viele Konkurrenzprodukte, von denen keines wirklich am Markt angekommen scheint. Wir wollen Ihnen trotzdem vier Alternativen zur Watch von Apple vorstellen, die sich wahlweise in Form, Funktion oder in puncto Kosten abhebt.

Welche Alternativen zur Apple Watch kennen Sie und würden Sie anderen empfehlen? Wir sind auf Ihre Antwort gespannt.

