19.10.2018 - 19:49 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

Ein Berliner Unternehmer stört sich so am Namen von Apples Kurznachrichtendienst iMessage, dass er vor dem Landgericht Braunschweig gegen den US-Konzern klagt. Seine Marke eMessage sei älter als Apples ”iMessage” und werde auch zum Nachrichtenversand genutzt, so die Argumentation.

Wie das Magazin "Der Spiegel" in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, will ein Unternehmer aus Brandenburg erreichen, dass Apples Dienst nicht mehr mit seiner Firma verwechselt wird. Der Kläger, Dietmar Gollnick, ist Chef des Funknetzbetreibers e*message, der seit 2000 am Markt vertreten ist.

Der Vorwurf des Unternehmens: Apple verletzt unsere Markenrechte. Apple brachte sein Produkt iMessage erst 2011 auf den Markt.

Bei eMessage handelt sich um einem sogenannten Pagerdienst. Mit diesem ist zwar wie bei iMessage die Übertragung akustischer, numerischer und alphanumerischer Nachrichten möglich, doch der Versand ist unidirektional. Der Empfänger kann auf dem gleichen Kanal zurücksenden. Der Empfang ist aufgrund der verwendeten Frequenzen auch in Kellern, Garagen und Fahrstühlen möglich, was ihn für Rettungsdienste, Sicherheitsorgane und ähnliche Bereiche interessant macht.

Ein Urteil im Rechtsstreit wird für November 2018 erwartet. Das Landgericht Braunschweig deutete laut Spiegel an, dass es den Argumenten gegen Apple folgen könnte. Apple erklärte, man kommentiere "prinzipiell keine offenen Verfahren".

Apple hat auch den USA Probleme mit iMessage. Das Unternehmen MPH Technologies reichte im September 2018 eine Klage ein, da Apple acht Patente verletzen soll, die Sicherheitsfunktionen von iMessage betreffen. Apple soll die Technik in mehreren Softwareprodukten und Diensten, wie etwa iMessage und FaceTime, verwenden.

