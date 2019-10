Beoplay H4: Over-Ear-Kopfhörer jetzt mit Siri-Support

Im Kurztest in der Redaktion hinterließ schon die 1. Generation des BeoPlay H4 einen ordentlichen Eindruck. Entgegen dem Trend bietet der Ohrhörer weniger basslastige Wiedergabe.

Kopfhörer jetzt mit Funktionen aus der Community

Der Hersteller will bei der Überarbeitung seines H4-Kopfhörers auf die Wünsche der Kunden eingegangen sein. Das Gerät bietet eine Laufleistung von bis zu 19 Stunden mit einer Akkuladung.

Über die rechte Ohrmuschel können Sie einerseits nun über einen dezenten Schieberegler die Kopfhörer auch ausschalten. Zudem können Sie dort über einen Knopf den Sprachassistenten „anrufen“.

Darüber hinaus spendiert der Hersteller dem Kopfhörer noch ein neues Mikrofon. Das will er optimal untergebracht haben, sodass die Sprachqualität verbessert würde.

Besser bei der Videowiedergabe?

B&O verspricht, dass dank aptX Low Latency Codec die synchrone Audiowiedergabe beim Videogenuss verbessert würde.

Außerdem hat Bang & Olufsen kleine Details am Design verändert. Die Alu-Scheibe an der Ohrmuschel wurde überarbeitet. Sie soll den Kontrast zum restlichen Material erhöhen. Auch dieses wurde überarbeitet. Sogenannter „Memory Foam“ (dt. Gedächtnisschaum) soll den Tragekomfort erhöhen. Sie finden ihn in den Ohrmuscheln und dem Kopfbügel. Große Teile des BeoPlay H4 würden von „weichem Lammfell“ überzogen.

Preise und Verfügbarkeit

Der Hersteller bietet den BeoPlay H4 seit dem 24. Oktober in seinem eigenen Online-Shop oder über Partnershops an. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 300 Euro. Bei Amazon können Sie den Kopfhörer zumindest vorbestellen. Dort heißt es entgegen der Pressemitteilung von B&O, dass der Kopfhörer am 11. November erscheint.

Mehr zu diesen Themen: