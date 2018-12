(Bild: Dennis Dirksen)

Strunk: Das Teemännchen

Wenn ein Buchtitel in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen ist, kann man als Autor stolz auf sich sein. Spätestens, wenn nichtsahnende Veganer den Raum betreten, kommt aus mindestens einer Ecke: „Fleisch ist mein Gemüse“. Wer von den origenellen Sprücheklopfern den Roman wohl gelesen hat? Mit ihm hat Strunk jedenfalls 2004 sein erstes und extrem erfolgreiches Buch vorgelegt – bekannt war er natürlich schon vorher durch „Studio Braun“. 14 Jahre später ist nun Mitte August Buch Nummer zehn auf den Markt gekommen. Und wer Strunk kennt (und nicht nur die Buchtitel), weiß, was er zu erwarten hat. Nämlich keinen Klamauk. Sondern Geschichten, die oft unangenehm nah von Einsamkeit erzählen. Die teils sehr kurzen Texte zeigen einmal mehr, wie sich Heinz Strunk – im wahren Leben Michael Halfpape – als Schriftsteller entwickelt hat. Der Freude an seinen Auftritten mit Rocko Schamoni und Jacques Palminger, bei denen er lispelnd im Hamburger Slang vermeintliche Obszönitäten zum Besten gibt, tut dies keinen Abbruch. Autor und Bühnenmensch Strunk kann man trennen. Oder es lassen und die Vielseitigkeit schätzen.

Fazit: Teils absurd bis absonderlich, oft unerwartet anrührend: Die Texte kreisen um meist abseitige Protagonisten, führen sie aber nie vor. Traurig schön. jo

