T.C. Boyle: Das Licht

Nach „Hart auf Hart“ (2015) und „Die Terranauten“ (2017) erscheint Ende Januar schon der neue Roman von Bestseller-Garant T. C. Boyle – zumindest in Deutschland. Denn „Outside Looking In“, wie das kommende Werk des Kaliforniers im Original heißt, kommt in den USA erst im April auf den Markt.

Im nunmehr achtzehnten Roman von Boyle geht es um den aufstrebenden wissenschaftliche Assistent Fitz. Der wird in den Sechzigerjahren endlich auf eine der LSD-Partys seines Professors Leary in Harvard eingeladen. Er erhofft sich davon einen wichtigen Karriereschritt, merkt aber bald, dass Learys Ziele weniger medizinischer Natur sind; es geht dem Psychologen um eine Revolution des Bewusstseins und eine von sozialen Zwängen losgelöste Lebensform. Fitz wird mitgerissen von dieser Vision; mit Frau und Sohn schließt er sich der Leary-Truppe an: Sie leben in Mexiko, später in der berühmten Kommune in Millbrook, mit Drogen und sexuellen Ausschweifungen. Unter dem Deckmantel seriöser Wissenschaft steuert das Ganze auf den totalen Kontrollverlust zu. Das klingt ganz nach Motiven aus früheren Romanen, das klingt ganz nach Boyle. Buchstäblich ein Highlight im trüben Januar!

Fazit: Ab Anfang Februar ist der Autor für ein paar Termine in Deutschland und Österreich auf Lesetour – unbedingt hingehen, T. C. Boyle lohnt sich immer!

