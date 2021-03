Touch ID soll beim iPhone 13 unters Display

Beim iPhone 13 soll der Fingerabdruckscanner Touch ID Renaissance feiern - aber keine Sorge, der Homebutton bleibt uns wohl erspart.

Stattdessen wird eine neue Technik eingesetzt, wie Analysten von Barclays Research nach Recherchen melden. Der Scanner soll unter das Display wandern, Nutzer:innen müssen dann nur noch mit dem Finger den Bildschirm berühren. Darüber hat zuerst 9to5Mac berichtet.

Fingerabdruck-Hasser werden diese Neuerung hassen

Die Technik hat ihre Vor- und Nachteile. Ein deutlicher Vorteil dürfte bei fortwährender Maskenpflicht sein, dass sich das iPhone mit dem Fingerabdruck wieder sicher entsperren lässt, was bei Face ID bekanntermaßen nicht oder nur in Verbindung mit der Apple Watch funktioniert. Ein Nachteil liegt in der Natur der Sache: Beim Berühren des Bildschirms wird darauf zwangsläufig ein sichtbarer Fingerabdruck hinterlassen und ob das System auch durch alle möglichen Schutzfolien hindurch funktioniert, wird sich noch zeigen.

Apple hatte den Fingerabdruckscanner seit dem Erscheinen des iPhone X nach und nach aus den Smartphone verbannt.

Schon seit einiger Zeit berichten Journalisten beispielsweise von Bloomberg und vom Wall Street Journal von Versuchen Apples, den Fingerabdruckscanner unter das Glas zu bringen. Wie erfolgreich Apple damit ist, bleibt vorerst unbekannt.

Was passiert mit Face ID?

Die Gesichtserkennung Face ID sorgt für die Notch - die kleine Display-Kerbe bei allen iPhones. Würde Apple darauf verzichten, könnte eine kleinere Aussparung für die Selfie-Kamera und den Lautsprecher dabei herausspringen. Auch in diese Richtung gibt es schon seit längerer Zeit Gerüchte.

Was möchtest du? Soll Apple wieder den Fingerabdruckscanner Touch ID einführen oder soll es für dich gar beides im iPhone 13 geben? Schreibe uns doch einmal etwas dazu in die Kommentare, wir sind gespannt.