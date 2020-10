Beats Flex: Apple startet neue kabellose In-Ears für unter 50 Euro

Die neue Beats Flex kosten nur einen Bruchteil der Vorgänger BeatsX und bieten alles, was man sich von leichten In-Ears wünscht: Sie sind magnetisch und per Kabel aneinander verbunden, und bieten einen hohen Tragekomfort. Soundtechnisch liegen sie laut Hersteller mit einem Zwei-Kammer-Akustiksystem weit vorn: Sie bieten eine erstklassige Stereotrennung mit satter und präziser Basswiedergabe. Durch die Lasergeschnittene Mikrobelüftung baut sich kein Druck im Ohr auf: „Ein fortschrittlicher digitaler Prozessor sorgt mit hochpräzisen Anpassungen für ein genaues und ausdrucksstarkes Hörerlebnis. Das Ergebnis ist ein satter, kräftiger Sound, der dich den ganzen Tag lang inspiriert“, so heißt es zu den neuen Beats Flex.







Im Inneren arbeitet ein Apple W1-Chip, mit dem die Flex sich nahtlos an Apple-Produkte koppeln und die Geräte einfach wechseln. Die Beats Flex versprechen rund zwölf Stunden Abspielzeit und können dann dank Fast-Fuel-Technik in rund zehn Minuten für weitere eineinhalb Stunden aufgeladen werden. Dank Bluetooth-Technologie der Klasse 1 bieten die Beats Flex eine größere Reichweite mit weniger Aussetzer. Das integrierte Mikrofon vermindert Windgeräusche und sorgt so für klar verständliche Sprachwiedergabe und höhere Qualität bei Telefonaten. Die Bedienelemente sind am Gerät für die Anpassung der Lautstärke, die Wiedergabe-Steuerung, Anrufentgegennahme, sowie für die Aktivierung der Sprachassistentin vorhanden.

Die neue Beats Flex kommen in vier Farben – Beats Black, Yuzugelb, Rauchgrau und Flammenblau. Beats Black und Yuzugelb können ab sofort bei apple.com vorbestellt werden. Sie werden bereits ab dem 21. Oktober ausgeliefert. Die weiteren Farben folgen erst 2021. Bis November sind die neuen Flex auch nur bei Apple zu bekommen, anschließend starten sie bei diversen Partnern im freien Handel.

