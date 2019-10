Bald möglich: Sichere Account-Anmeldungen mit Apple Watch 

Mit dem „Nok Nok App SDK for Smart Watch“ hält eine Token-basierte biometrische Anmeldung ohne Kennwort Einzug auf der Smartwatch von Apple, denn die Apple Watch ist die erste Plattform, auf der das neue SDK angeboten wird. Beispiele sind zum Beispiel die Entsperrung des iPhone mit einem Fingertipp auf der Apple Watch. Möglich sind auch automatische Anmeldungen in Apps oder für Online-Services, einmal abgesehen von der Anmeldung am Mac, die seitens Apple schon möglich ist.

Die Anbieter sehen einen wachsenden Markt von derzeit 200 Millionen Smart-Watch-Nutzern. Jeder zehnte Amerikaner möchte sich nach jüngsten Marktforschungsdaten binnen Jahresfrist eine Smartwatch kaufen wollen. Bis 2022 geht etwa Gartner von mehr als 450 Millionen Smartwatches weltweit aus.

Nok Nok Labs sind neben PayPal und anderen Gründungsmitglied in der Fido Alliance. Ziel dieses Zusammenschlusses ist eine einfachere aber auch sicherere Authentication zur Sicherheit der Anwender. DIe sichere Identifizierung von Nutzern ist wichtig für viele Anwendungen und Online-Handel. Ein typischer Nutzer besitzt inzwischen über 90 Online-Nutzerkonten bei Diensten und Anbietern. In 80 Prozent der Fälle gelingt ein Einbruch durch schwache Passwörter, die zudem trotz neuer Passwort-Verwaltungen wie iCloud-Kennwörter in der Mehrzahl mehr als einmal genutzt werden. Verlorene Passwörter verhindern angeblich den Abschluss von einem Drittel aller Online-Käufe. Die Wiederherstellung verlorener Konto-Anmeldungen verursacht Service-Kosten von mehr als 50 Euro pro Fall bei Anbietern.

