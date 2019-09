24.09.2019 - 11:58 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



Herzsensor der Apple Watch in der Strava App nutzen (Bild: Strava)

Viele Radfahrer nutzen die Strava-App zur Aufzeichnung von Touren. Doch bei der Verwendung von externen Sensoren mit der Sport-App gibt es jetzt technische Einschränkungen seitens Strava: Daten von Bluetooth-Zubehör werden nicht mehr übernommen. Dies betrifft zum Beispiel externe Herzsensoren. Aber Besitzer einer Apple Watch sind im Vorteil, sofern die Strava-App an der Apple-Smartwatch gestartet wird.

Insbesondere Radfahrer nutzen die Strava-App auf dem iPhone, um Fahrten aufzuzeichnen. Denn die App arbeitet akkurat. In einer Halterung am Lenker zeigt das Smartphone auf einer Karte den vor einem liegenden Weg zur Navigation und gibt gleichzeitig Auskunft über den bereits zurückgelegten Weg und Geschwindigkeit. Für die meisten Touren genügt es. Wer jedoch ambitionierter unterwegs ist oder auf seine Herzfrequenz achten muss, konnte zuvor einen externen Bluetooth-Gurt mit dem iPhone verbinden und in der Strava-App nutzen. Diese Funktionalität schränkt Strava jetzt ein in seinen Smartphone-Apps für iPhone und Android.

Daten aus externen Sensoren lassen sich nicht mehr in der Strava-App nutzen. Diese Einschränkung ist kommentarlos erwähnt im Support-Bereich bei Strava. Dies gilt iPhone-seitig für Bluetooth-Extras und auf der Android-Seite für Ant-Plus-Zubehör. Strava begründet die Einschränkung mit der Zuverlässigkeit der Strava-App. Ohne externe Sensoren könnte die Strava-App besser aufzeichnen und würde zuverlässiger laufen.

Besitzer einer Apple Watch sind jedoch im Vorteil. Daten vom integrierten Herzsensor der Apple Watch werden von der Strava-App übernommen, wenn man die Aufzeichnung der Aktivität an der Apple Watch startet. Ebenso werden Daten von mit der Apple Watch verbundenen Sensoren übernommen, wenn man seinen Bluetooth-Brustgurt nicht mit dem Telefon sondern mit der Apple Watch verbindet.

Die Änderung wurde Ende August eingeführt. Wer seitdem seine Strava-App noch nicht aktualisiert hatte, bemerkt die Umstellung vielleicht erst jetzt, wenn man sich mit dem Updates für iOS 13 und watchOS 6 von Apple auch neue Versionen anderer Apps installiert.

