07.03.2019 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Wurde iTunes Video gehackt? Nachdem auf Torrent-Websites ein 4K-Rip des Films Aquaman auftaucht ist, deutet vieles darauf hin. Auf anderen Plattformen ist Aquaman nämlich bisher nicht in 4k veröffentlicht worden. Es gibt auch noch andere Indizien

Eine 4K-Version des Films "Aquaman" ist auf Torrent-Websites aufgetaucht, und wie TorrentFreak feststellte, sieht es so aus, als ob die Datei von iTunes stammen könnte, was darauf hindeutet, dass Apples Schutz für 4K-Inhalte geknackt wurde.

Die betreffende Datei "Aquaman", die Anfang dieser Woche auf Reddit geteilt wurde, wird als Web-DL bezeichnet, ein Name, der in Torrents verwendet wird, um anzugeben, woher sie kommt. Web-DL zeigt eine Datei an, die von einem Streaming-Dienst wie Netflix, iTunes und Amazon stammt.

Der Titel "Aquaman.2018.2160p.WEB-DL.DDP5.1.HDR.HEVC-MOMA" deutet darauf hin, dass es sich um eine 4K-Version handelt, die direkt aus iTunes entschlüsselt wurde. Das gab es noch nie bei einem 4K WEB-DL, schreibt TorrentFreak, die auch bestätigten, dass es sich um die 4K-Vesion handelt. Sie tauchte kurz nach der Veröffentlichung des Films auf iTunes auf. Es gibt keine 4K-Versionen von "Aquaman" von Netflix oder Amazon, was die Spekulation befeuert, dass jemand es geschafft hätte, die Datei von iTunes zu entschlüsseln.

4K-Dateien von iTunes wurden noch nie zuvor auf Piraterie-Websites entdeckt. TorrentFreak sagt, dass es zu früh sei, um voreilige Schlüsse über den Ursprung der Datei zu ziehen. 4K-Inhalte sind nur auf dem Apple TV über tvOS verfügbar, was darauf hindeutet, dass, wenn es eine Sicherheitslücke gibt, diese im tvOS-Betriebssystem liegt.

Seit der Veröffentlichung von Aquaman sind zwei weitere 4K Web-DL-Dateien für "Spider-Man: Into the Spider-Verse" und "Can You Ever Forgve Me?" auf Torrent-Seiten erschienen.

Wenn es tatsächlich eine Schwachstelle gibt, dann dürften bald weitere Filme veröffentlicht werden. Von einem Download raten wir ausdrücklich ab.

