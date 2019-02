20.02.2019 - 22:53 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



20.02.2019 - 22:53 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple plant Berichten zufolge, bis 2021 Entwicklungswerkzeuge und damit die Apps für iOS und macOS zu kombinieren. Bloomberg berichtet, dass Apple es Entwicklern ermöglichen wird, eine einzige App zu erstellen, die dann auf den beiden Betriebssystemen läuft.

Apple nennt diese Apps Single Binary und meint, dass diese dann auf iPhones, iPads und Macs laufen. Apple hat bereits 2018 auf der Worldwide Developer Conference etwas von dem Projekt mit dem Codenamen Marzipan gezeigt und einige iOS-Apps auf macOS portiert und in macOS Mojave integriert. Dazu gehören Home, Aktien, Nachrichten und die Sprachnachrichten-App.

Eine kombinierte universelle App ist offensichtlich ein viel größerer Schritt und Bloomberg berichtet, dass Apple dies in Etappen bewältigen wird. Noch in diesem Jahr sollen Entwickler ihre iPad-Apps dank eines neuen SDKs auf den Mac portieren können. Bis 2020 wird diese Funktion auf iPhone-Apps ausgeweitet. Gerüchteweise will Apple das notwendige SDK auf der diesjährigen WWDC präsentieren und an Entwickler verteilen.

Lesetipp Project Marzipan: Das steckt hinter Apples geheimen Plänen für macOS Es ist nur wenige Jahre her, da äußerte sich Apple zu Microsofts Ansatz Windows auf Computer und Tablets zu bringen. Damals erteilte man diesem... mehr

Übrigens ist Apples Idee gar nicht neu - Microsoft hatte dies mit der Universal Windows Platform bereits durchexerziert und eine einzige Anwendung für Windows Phones, Tablets und PCs geplant. Allerdings wurde die Idee 2017 eingestellt. Apple soll hingegen planen, iOS und macOS weiterhin getrennt zu halten und nicht etwa auf einem Notebook iOS laufen zu lassen.

Wann der WWDC 2019 stattfindet, hat Apple bisher noch nicht verraten. MacRumors hatte kürzlich die möglichen Termine vom 3. bis 7. Juni 2019 recherchiert. Auf dem Event wird Apple vermutlich auch iOS 13 vorstellen, das angeblich einen Dark Mode mit sich bringt. Eventuell wird auch ein neuer, modular aufgebauter und vom Nutzer erweiterbarer Mac Pro präsentiert.

Anzeige