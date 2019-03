06.03.2019 - 21:24 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Apple hat zum 13ten Mal seinen jährlichen Fortschrittsbericht zur Verantwortung der Zulieferer veröffentlicht. Darin wird beschrieben, wie das Unternehmen die Ausbildungsmöglichkeiten erweitert und den Umweltschutz verbessert.

Bis 2018 wurden 17,3 Millionen Mitarbeiter von Apple-Zulieferern in Bezug auf Rechte am Arbeitsplatz geschult und 3,6 Millionen haben an Programmen zur Weiterbildung und beruflichen Förderung teilgenommen. Das geht aus dem Fortschrittsbericht zur Verantwortung der Zulieferer hervor. Alle Endfertigungsstätten für das iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods und den HomePod sind nun als "Zero Waste to Landfill" zertifiziert.

"Bei allem, was wir tun, kommt der Mensch an erster Stelle," sagt Jeff Williams, Chief Operating Officer von Apple. "Wir legen die Messlatte für uns und unsere Zulieferer ständig höher, weil wir uns für die Menschen, die unsere Produkte möglich machen und den Planeten, den wir alle teilen, einsetzen. In diesem Jahr sind wir stolz darauf, mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre Ausbildung voranzutreiben..“

2018 baute Apple seine Programme zur Verbesserung der Bildungs- und Karrierechancen für Mitarbeiter von Zulieferern weiter aus und bot weitere Kurse hinzu, darunter App-Entwicklung mit Swift. Die ersten Teilnehmer des Programms entwickelten mehr als 40 Apps, die von Arbeitsplatz-Werkzeugen bis hin zu Spielen reichen. Im vergangenen Jahr haben zusätzlich zu den Tausenden von Teilnehmern an Bildungsprogrammen mehr als 1.500 Mitarbeiter von Zulieferern von Apple einen Hochschulabschluss erreicht.

Darüber hinaus hat Apple mit seinen Zulieferern Programme zum Thema Gesundheitsbewusstsein entwickelt, unter anderem auch spezielle Kurse zu Ernährung und Gesundheit von Müttern, an denen mehr als 250.000 Menschen weltweit teilgenommen haben.

Mit dem Programm "Zero Waste to Landfill" haben Zulieferer von Apple in drei Jahren eine Million Tonnen Abfall vermieden. Das Clean Water Programm von Apple wurde auf 116 Zulieferer ausgeweitet, was zu einer Wassereinsparung von 28,7 Milliarden Liter im Jahr 2018 führte - das entspricht ungefähr 3,8 Liter für jeden Menschen auf der Erde.

