Apples VR/AR-Headset wird richtig teuer

Seit Jahren investiert Apple in AR-Technologien und integrierte dazu in iOS ARKit, um Entwicklungsteams eine einfache Möglichkeit zu geben, AR-Inhalte für das iPhone und iPad zu erstellen. Daneben sorgen verbesserte Multi-Kamera-Systeme – teils mit LiDAR-Unterstützung – für eine zuverlässige und stabile Darstellung. Glaubt man den zahlreichen Gerüchten, dann war dies nur die Vorbereitung für das nächste Produkt. Mehreren Quellen zufolge arbeitet Apple an einem Mixed-Reality-Headset.

WLAN 6E in Apples AR/VR-Headset

Wie Analyst Ming-Chi Kuo meldet (via 9to5Mac), könnte Apple WLAN 6E als drahtlose Technologie für das Headset adaptieren. Dabei handelt es sich um eine Erweiterung des üblichen Netzwerkstandards WLAN 6, der neben einer stabilen Verbindung, eine niedrige Latenz sowie hohe Übertragungsraten gewährleisten soll. Der Standard ist zudem für mobile Endgeräte sowie das Internet der Dinge optimiert. Beispielsweise Metas (ehemals Facebook) Oculus Quest Headset unterstützt WLAN 6E, um Streams mit bis zu 120 Hz zu ermöglichen. Laut Kuo ist daher zu erwarten, dass Apple ebenfalls auf den Standard setzt.

Ein hoher Preis für Apples Headset

Neben Kuo äußerte sich auch Bloomberg-Reporter Mark Gurman in seinem Newsletter „Power On“ zu den aktuellen Gerüchten. Ihm zufolge hat Apple die Entwicklung fast abgeschlossen, sodass eine Veröffentlichung in 2022 als sehr wahrscheinlich gilt. Das Headset soll dabei auf Hochleistungschips, Displays und Sensoren setzen, die sowohl für AR- als auch VR-Inhalte funktionieren sollen. Apple soll damit ein Mixed-Reality-Erlebnis schaffen, das für höchste Qualität steht. Qualität kostet jedoch seinen Preis. Laut Gurman soll das neue Apple-Produkt äußerst hochpreisig ausfallen. Dies würde mit einem Gerücht aus den vergangenen Monaten übereinstimmen. Damals hieß es, dass Apples erstes Headset bis zu 3.000 Euro kosten könnte und später eine günstige Variante mit AR-Funktionalität folgt.

