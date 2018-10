25.10.2018 - 10:07 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



25.10.2018 - 10:07 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Am 30. Oktober wird Apple das nächste große Event abhalten. Es wird erwartet, dass das Unternehmen unter anderem ein umfangreiches Update für das iPad Pro vorstellen wird. Bisher war jedoch unklar, ob Apple allen interessierten Nutzern einen Livestream bereitstellen wird. Jetzt aber aktualisierte das Unternehmen die „Apple Events“-App für das Apple TV und machte sie damit bereit für die kommende Keynote.

Wenn Apple ein Event außerhalb von Kalifornien abhält, dann kommt es nicht selten vor, dass das Unternehmen keinen Livestream anbietet. Erst im Frühjahr wurde ein Bildungsevent in Chicago zum neuen iPad abgehalten. Das Video der Keynote stellte man erst im Nachhinein online. Am 30. Oktober wird Apple das nächste Event in New York abhalten und da kam natürlich die Frage auf, ob es einen Livestream geben wird. Dies kann nun mit einem eindeutigem „Ja“ beantwortet werden, nachdem man die „Apple Events“-App für Apple TV aktualisierte und diese eine Liveübertragung des Special Events verspricht.

(Bild: Screenshot)

Anzeige