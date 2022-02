Apples größte Design-Fails der vergangenen Jahre

Bereits frühe Apple-Produkte konnten durch tolle Designs überzeugen. Apple-Mitbegründer Steve Jobs verlieh jedem Gerät eine besondere Note und trieb Feature wie die Mausbedienung, die grafische Bedienoberfläche sowie das äußere Design stets voran. Jobs ging sogar soweit, dass er großen Wert auf die im Betriebssystem verwendeten Schriftarten legte. Mit seiner Rückkehr entwarf er gemeinsam mit Designer Jony Ive Produkte wie den bunten iMac, den iPod und später auch das iPhone. Dabei kehrte er nicht selten das Prinzip „Form folgt Funktion“ um, wodurch er viel Vertrauen in Ives Hände legte. Vor allem nach dem Tod von Steve Jobs wurde nicht alles Gold, was der Designer anfasste, sodass einige seiner Designs noch während der Präsentation Kritik in den sozialen Medien abbekamen.

Kleine Designfehler vergibt man dir

Die Optik von Apple-Produkten ist seit Jahren auf einem hohen Niveau. Das Unternehmen verwendet nicht selten hochwertige Materialien, um das Design noch besser zu unterstreichen. Allerdings gelang dies nicht immer.

Obwohl es für viele Apples größter Erfolg ist und das Design noch heute von vielen Nutzer:innen geliebt wird, hat das iPhone 4 einen Designfehler. Hieltst du es „falsch“ in der Hand, dann hast du die Antennen verdeckt und der Empfang war weg. Während Apple das Problem mit einem kostenlosen Bumper kurzfristig löste, überarbeitete Apple das Antennendesign beim Nachfolger.

Einen ähnlichen Fall stellte das iPhone 6 Plus dar, dass sich in der Hosentasche verbiegen konnte, da das Gehäuse im Bereich der Lautstärken-Tasten nicht stabil genug ausgelegt wurde. In dessen Folge verstärkte Apple das Gehäuse im Nachfolgemodell und vergrößerte auch leicht die Abstände zwischen den Tasten.

In beiden Fällen handelte Apple schnell und ließ die Nutzer:innen nicht lange auf eine Verbesserung warten beziehungsweise bot man Hilfe durch Austausch oder kostenfreies Zubehör an. Allerdings gibt es einige Problemdesign, die Apple bis heute nicht verändert hat. Welche das sind, verraten wir euch in unserer kompakten Galerie.