25.04.2019 - 10:10 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Magazine und Vergleichsportale führen regelmäßig verschiedene Tests durch. Während Apple natürlich nicht immer die Nase vorne hat, gibt es neben der Kundenzufriedenheit eine weitere Kategorie, die Apple aber oftmals anführt: Kundenservice. Das Laptop Mag hat auch 2019 eine Studie zum Kundensupport bei Laptop-Problemen angestellt und dabei konnte sich Apple gegen Konkurrenten wie Razer, Dell und Asus durchsetzen.

Laut dem Laptop Mag überprüft man schon mehr als zehn Jahre die Kundendienste der verschiedenen Hersteller. Als „normale Kunden“ getarnt werden die verschiedenen Supportkanäle der Unternehmen getestet, um ein möglichst realistisches Bild vom tatsächlichen Service zu erhalten. So verglich man auch 2019 wieder Laptop-Hersteller miteinander, wobei Apple als Sieger hervortrat. Mit 91 von 100 möglichen Punkten konnte sich das Unternehmen aus Cupertino mit knappen Vorsprung gegen Razer behaupten, die zwar beim Web-Support besser waren, aber dann bei der Telefonunterstützung Federn lassen mussten. Auf Platz 3 wurde hingegen Dell verwiesen, die mit 78 Punkten noch fünf Punkte vor Samsung lagen.

Bei Apple ist man schnell und freundlich

Dem Testbericht zufolge konnte sich Apple damit mehrfach in Folge die Spitzenposition sichern, da die Kundendienstmitarbeiter „zu den schnellsten und am besten geschulten Mitarbeitern im Geschäft gehören und akkurate Antworten auf die gestellten Mac-Fragen via Livechat, Social Media und Telefon liefern konnten“. Über alle Kommunikationswege hinweg beeindruckte vor allem die „Geschwindigkeit, das Wissen und die Freundlichkeit“.

Den ganzen Vergleichstest des Laptop Mags können Sie hier nachlesen. Zusätzlich hat man auch einen separaten Bericht über Apples Kundensupport (Link) veröffentlicht. Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Apple-Support gemacht?

(Bild: Laptop Mag)

