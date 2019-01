14.01.2019 - 21:42 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Im US-Kartellverfahren gegen Qualcomm wurde ein interessantes Detail bekannt: Apple wollte nach Angaben von Apples Chief Operating Officer Jeff Williams Qualcomm-Chips in den aktuellen iPhones nutzen, doch Qualcomm verkaufte diese Chips nicht an Apple.

Interessanterweise sagt Apples Manager Jeff Williams, dass Apple trotz des anhaltenden Rechtsstreits zwischen Apple und Qualcomm sowohl Qualcomm als auch Intel-Chips im iPhone XS, XS Max und XR verwenden wollte, aber Qualcomm hat letztendlich die Breitband-Modems wegen des Rechtsstreits nicht verkauft.

"Die Strategie war, auch 2018 zwei Lieferanten zu nutzen“, sagte Williams. "Wir haben mit Qualcomm daran gearbeitet, das zu tun, aber am Ende wollten sie uns nicht unterstützen oder uns Chips verkaufen."

Williams fuhr fort, dass Apple sich nach der Weigerung von Qualcomm CEO Steve Mollenkopf, Apple die Chips zu verkaufen, an Intels CEO Brian Krzanich wenden musste, um LTE-Chips für alle iPhones 2018 zu bekommen. "Wir hätten gerne weiterhin Zugang zu Qualcomms-Technologie gehabt", sagte Williams.

Als Apple 2011 einen Lieferantenvertrag mit Qualcomm schloss und damit Infineon fallen ließ , weil Apple CDMA-kompatible Chips benötigte, verlangte Qualcomm einen Prozentsatz an den Kosten des iPhone als Gebühr.

Die beiden Unternehmen verhandelten schließlich einen Rabatt, der die gesamte Lizenzgebühr auf 7,50 US-Dollar pro iPhone senkte, obwohl Apple 1,50 US-Dollar pro Telefon zahlen wollte, was 5 Prozent des Wertes des Basisband-Chips entspricht, der 30 US-Dollar betrug. Im Rahmen dieser Vereinbarung musste Apple jedoch einer "Marketing Incentive Vereinbarung" zustimmen, um sich gegen den damals populären WiMax-Standard auszusprechen.

Mit der "Marketing Incentive-Vereinbarung" müssten Rabatte, die Apple von Qualcomm erhalten hat, erstattet werden, wenn Apple ein Gerät mit einem Basisband-Chip eines Qualcomm-Mitbewerbers ausstatten würde.

Als es an der Zeit war, Verträge 2013 neu zu verhandeln, wollte Qualcomm die Gebühr von 7,50 US-Dollar um weitere 8 auf 10 US-Dollar erhöhen, was Apple mehr als eine Milliarde Dollar an jährlichen Lizenzkosten gekostet hätte. Um diese Kosten zu senken, wollte Qualcomm Exklusivität, die Apple akzeptierte, weil es die Chips von Qualcomm benötigte.

Apple konnte sich schließlich mit der Markteinführung des iPhone 7, dem ersten iPhone, das Chips von Qualcomm und Intel verwendet, diversifizieren, und stellte im Januar 2017 mit der Einleitung der ersten Klage gegen Qualcomm die Lizenzbedingungen von des Lieferanten in Frage.

