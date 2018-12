Digitalsteuer bis 2020 in Österreich (Bild: CC0)

Apple wird zur Kasse gebeten: Österreich kündigt Digitalsteuer an. Österreichs Jungkanzler Kurz kündigte jüngst in unserem Nachbarland die Einführung einer Digitalsteuer an. Die soll und wird demnach Unternehmen wie Apple, Google, Amazon, Facebook und andere betreffen. Interessant ist jedoch, dass Kurz diese Digitalsteuer nur als „Zusatz“ zu einer grundsätzlichen EU-Steuerpolitik in den kommenden Jahren sieht.

Amazon, Facebook und Google müssen vermutlich in Österreich am Ende noch mehr Steuern zahlen als Apple, wenn dessen neue Digitalsteuer ab 2020 in Kraft treten würde.

Österreich plant Digitalsteuer

Die EU „plant“ eine Digitalsteuer. Doch Österreich und sein Kanzler Kurz möchten nicht warten, ehe die europäische Gemeinschaft sich auf einen gemeinsamen Nenner geeinigt hat. Deshalb möchte Österreich schon 2020 eine eigene Digitalsteuer einführen, wie das Staatsoberhaupt nun vor dem Jahreswechsel ankündigte.

Kurz führt Gerechtigkeitsdiskurs

Laut Kurz sei es nur gerecht, wenn Internetfirmen wie Google und Apple auch in Europa ordentlich Steuern zahlten. Dies geht aus einem Interview von Sebastian Kurz mit der Tiroler Tageszeitung hervor.

Österreich plant offenbar eine Steuerreform. Im Rahmen der Umsetzung der allgemeinen Steuerreform soll eben auch eine Digitalsteuer eingeführt werden. Details darüber, wie hoch die neue Steuer werden könnte, verriet der Kanzler indes nicht.

Doppelbesteuerung?

Der Finanzminister des Landes arbeitet derzeit an der Umsetzung der Steuerreform. Ziel ist es, Unternehmen zur Kasse zu bitten, die über das Internet große Gewinne erzielen, aber eigentlich kaum Steuern zahlen.

Vor diesem Hintergrund türmen sich aber schon jetzt genügend Fragezeichen auf, die die Unternehmen vermutlich nicht einfach so über sich ergehen lassen werden. Schließlich würde eine zusätzliche Digitalsteuer mehr oder minder eine Doppelbesteuerung bedeuten.

Frankreich wartet auf EU, Merkel auch

„Die“ Digitalsteuer für Europa ist Thema innerhalb der europäischen Gemeinschaft. Frankreich möchte allerdings warten, bis die EU zu einer gemeinsamen Lösung gefunden hat. Auch die deutsche Kanzlerin, Angela Merkel, strebt eher eine internationale Lösung im Konsens an, wie es heißt.

Es wird Sie vermutlich nicht verwundern, dass zum Beispiel Länder wir Irland, Dänemark oder Schweden gegen eine Digitalsteuer sind. Apple beispielsweise hat viele Arbeitsplätze in Irland geschaffen, und US-Internetkonzerne beheimaten viele Ihrer europäischen Rechenzentren in Dänemark oder Schweden.

