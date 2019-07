Zum Jahresbeginn überschattete Apple die CES in Las Vegas. Nicht nur die News zu AirPlay 2 auf Smart TVs stahl den Konkurrenten die Show, sondern Apple platzierte damals auch ein witziges Plakat in der Nähe von Googles Messeauftritt. Darauf warb man mit dem Spruch „Was auf dem iPhone passiert, bleibt auf dem iPhone“ für die Privatsphäre. Nun hat Apples Kampagne Deutschland erreicht und spielt auch hier wieder auf die lokalen Gegebenheiten an.