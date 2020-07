Apple will für das iPhone 12 USB-Kabel flechten

Nach einem Bericht von ChargerLAB plant Apple das beigelegte Zubehör beim iPhone 12 erstmals zu verändern. Diesmal soll ein Kabel mit einer geflochtenen Textilhülle in der Schachtel liegen. Entsprechende Fotos sind auf dem chinesischen Dienst Weibo veröffentlicht worden. Sie sollen von einem Zulieferer Apples stammen.

Es handelt sich um ein USB-C-zu-Lightning-Kabel. Es ist wie üblich bei Apple weißlich, auch die Textilummantelung ist in dieser Farbe gehalten. Für Apple ist dies gar nicht so ungewöhnlich, Kabel auf diese Weise zu schützen, berichtet Macrumors. Schon beim HomePod ist ein solches Kabel dabei und es gibt für den Mac Pro auch ein geflochtes Lightingkabel in Schwarz.

Zubehörhersteller bieten schon lange diverse Kabel für Mac-Nutzer mit Textilummantelung an, nicht nur Lighting- sondern auch Thunderbolt-Kabel und auch USB-C-Kabel wurden schon mit dieser speziellen Schutzausrüstung gesehen.

Das Kabel ist nach Angaben von ChargerLAB 1,05 Meter lang und soll 3,04 mm dick sein. Das ist gegenüber den bisherigen USB-C to Lightning-Kabel von Apple kaum ein Unterschied. Das Kabel wird also nicht merklich dicker ausfallen.

Die Stecker verfügen nach Angaben des Blogs über 8 Silberkontakte mit rhodiniertem Ruthenium. Diese Konstruktion soll deutlich haltbarer sein als die bisherigen Kontakte.

Neben dem neuen Kabel wird es beim iPhone 12 noch eine weitere Überraschung geben, heißt es bei vielen Tippgebern: Apple soll sich das Netzteil sparen, weil schon so viele Anwender ein Netzteil zu Hause liegen haben. Außerdem kann die Verpackung des iPhone so kleiner ausfallen.

Würdet ihr ein geflochtenes Design bevorzugen oder wollt ihr lieber das alte Apple-Kabel behalten? Schreibt uns eure Meinung.