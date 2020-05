Anker: Vergoldetes USB-C-Lightningkabel zum Wahnsinnspreis

Anker will 100 US-Dollar für das "Anker 2020 Special Edition 24K Gold USB C to Lightning Cable" sehen. Dabei handelt es sich, wie der extrem lange Produktname schon zeigt, um ein Kabel mit USB-C-Stecker auf der einen, und Lightning-Stecker auf der anderen Seite. Die beiden Steckerhülsen sind mit 24 Karat Gold überzogen.

Es sei einmal dahingestellt, ob ein hauchdünner Goldüberzug den Wert von 100 US-Dollar auch nur im entferntesten rechtfertigt, aber unter uns: Gold ist zwar teuer, aber nicht unbezahlbar. Ein Gramm des Edelmetalls kostet derzeit rund 50 Euro. Viel Geld, unbestritten. Aber wenn man sich einmal überlegt, wie wenig nötig ist, um die Steckerhülsen zu vergolden, dann sieht man schnell: Hier wird ordentlich verdient. Das Kabel wird allerdings auch teils manuell zusammengebaut, teilte der Hersteller mit.

Laut Anker weist das Kabel, das zur PowerLine+ III-Familie gehört, ein "Special Edition Gold Design" auf, das mit den bereits erwähnten vergoldeten Hülsen und dem passenden geflochtenen Gold- und Schwarzkabel "kühn und doch elegant" aussehen soll.

Das geflochtene Kabel soll bis zu 35.000 Mal gebogen werden können, bevor es bricht. Das ist ein sicherlich wichtiges Merkmal, wenn man der Meinung ist, dass ein Kabel für das ganze Leben halten soll. Etwas sparsamere Naturen kaufen vielleicht ein Kabel alle paar Jahre.

Das Kabel ist 1,83 Meter lang und verbindet beispielsweise ein iPhone mit einem modernen MacBook, das nur noch USB-C-Anschlüsse aufweist.

Für 100 US-Dollar gibt es mehr als nur ein Kabel

Im Preis enthalten ist eine Geschenkverpackung, einer Reisetasche, einem Willkommensleitfaden und das Versprechen, lebenslange Garantie zu gewähren.

Was haltet ihr von diesem Produkt? Ein geniales Verlegenheitsgeschenk für Leute, die schon alles haben? Nutzloser Tand oder vielleicht doch sein Geld wert? Dann mal her mit euren Meinungen!