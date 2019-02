Die Apple Watch vertut sich manchmal bei der Interpretation der Bewegung (Bild: Apple)

Apple Watch zählt Stricken als Schritte: Das steckt dahinter. Kennen Sie Freunde, die Ihre Fitnesstracker „betrügen“, indem Sie mehrere Male den Arm in der Luft bewegen, damit Sie auf dem Sofa sitzend von der Watch bestätigt bekommen, dass Sie wieder eine Stunde mehr gestanden haben? Ein ähnliches Phänomen erleben Sie, wenn Sie stricken und die Smartwatch ums Handgelenkt tragen. Die Erläuterung dafür ist leider ziemlich banal.

Sie werden es sich vermutlich schon selbst denken, doch wenn Sie strickend im Schaukelstuhl sitzen und am Ende des Tages Ihre Fitnessringe ständig voll sind, ist vermutlich etwas faul.

Warum zählt die Apple Watch Stricken als Schritte?

Tatsächlich missinterpretieren die Bewegungssensoren Ihrer Uhr die Handbewegungen.

Sie können aber etwas tun, um die Genauigkeit Ihrer Messungen zu erhöhen. Allerdings machen das viele Nutzer nicht von Beginn an, weshalb es später zu größeren Ungenauigkeiten kommen kann als ohne die Prozedur.

Apple Watch kalibrieren und Ortungsdienste zulassen

Damit Ihre Apple Watch in Zukunft Stricken nicht mehr mit Laufen verwechselt, sollten Sie die Watch in jedem Fall kalibrieren. Dazu müssen Sie nichtmal mit dem iPhone ins Freie gehen, die Watch reicht. Jedenfalls wenn Sie eine Watch Series 2 oder neuer Ihr eigen nennen. Zumindest sollten Sie irgendwohin gehen, wo Sie ein bisschen Auslauf haben und guten GPS-Empfang. Der wird nämlich benötigt.

Öffnen Sie die Workout-App an der Watch. Wählen Sie „Laufen outdoor“ oder „Gehen outdoor“ als Training aus und laufen oder gehen dann ungefähr 20 Minuten lang in Ihrem gewohnten Tempo. Diese 20 Minuten reich aus, um die Watch auf Ihre Armbewegungen zu kalibrieren.

Aktivieren Sie außerdem in der Einstellungen-App am iPhone (Einstellungen > Datenschutz > Ortungsdienste > Systemdienste) die Ortungsdienste für „Bewegungskalibr./Entfernung“. Nur so ist sichergestellt, dass auch die Kalibrierung richtig funktioniert.

Ortungsdienste sind wichtig für die Kalibrierung der Watch (Bild: Screenshot)

