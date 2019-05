02.05.2019 - 21:06 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Die Strategie von Apple, die Apple Watch pro Generation nur ein kleines bisschen zu verändern, aber die meisten Funktionen beizubehalten, zahlt sich endlich aus. Immer mehr Menschen kaufen eine Apple Watch - und so sind die Verkäufe im Vergleich zum letzten Quartal um 50 Prozent gestiegen, meint ein Marktforschungsinstitut.

Apple selbst veröffentlicht keine Verkaufszahlen der Apple Watch. Mittlerweile wird das auch beim iPhone, den iPads und den Macs nicht mehr gemacht, doch bei der Smartwatch war das noch nie der Fall. Nach einem Bericht von Counterpoint sollen sich die Verkäufe der Apple Watch im Vergleich zum letzten Jahr um 50 Prozent erhöht haben. Nach Ansicht von Counterpoint soll vor allem die EKG-Funktion der Apple Watch Series 4 zum Erfolg der Smartwatch beigetragen haben. Während Apple die Funktion groß auf dem iPhone-XS-Event im September 2018 ankündigte, wurde die Funktion erst einige Zeit nach der Apple Watch Series 4 freigeschaltet, in Deutschland sogar erst im ersten Quartal 2019. Das lag an der fehlenden Zulassung der Behörden in den jeweiligen Ländern.

Damit soll die Apple Watch mit großem Abstand die bestverkaufte Smartwatch der Welt sein und einen Marktanteil von gut 35 Prozent haben, gefolgt von Samsung mit 11 Prozent weltweitem Marktanteil. Danach folgt das chinesische Imoo, Fitbit, Amazfit, Huawei und Fossil. Bei allen Unternehmen nach Samsung sind es nur noch einstellige Prozentzahlen.

Apple hatte im zweiten Quartal 2019 einen Umsatz von 5,1 Milliarden US-Dollar in der Kategorie "Wearables, Home und Accessoires" erzielt. Im Vorjahresquartal waren es noch 3,94 Milliarden US-Dollar.

