Apple Watch Series 7 - letzte Geheimnisse enthüllt

Ein internes Apple-Dokument zeigt, was in der Apple Watch Series 7 steckt. Dazu zählen so simple Angaben wie das Gewicht aber auch Hinweise auf die Konnektivität der Smartwatch und ihre Komponenten.

Die Uhr beinhaltet den sogenannten S7 - aber darin steckt die gleiche CPU mit den identischen Geschwindigkeiten des der S6-Chip, der schon vor einem Jahr zusammen mit der der Series 6 erschien. Der „neue“ Chip ist also der alte, bekam aber einen neuen Namen.

Die kleine Apple Watch Series 7 aus Aluminium wiegt 32 Gramm. Das Modell des Vorjahres wog 30,5 Gramm. Die große Series 7 bringt 38,8 Gramm gegenüber 36,4 G bei der Series 6 auf die Waage. Die Edelstahlmodelle sind deutlich schwerer geworden: Das kleine Modell wiegt jetzt 42,3 Gramm im Vergleich zur Series 6 mit 39,7g. Die neue Series 7 mit großem Gehäuse bringt 51,5 Gramm auf die Waage. Die große Series 6 wog nur 47,1 Gramm. Auch bei den Titanmodellen gab es Zuwächse.

Der Lautsprecher sind ebenfalls gegenüber der Serie 6 gleich geblieben. Auch im Bereich Bluetooth, U1-Chip und dem Speicherplatz hat sich nichts geändert.

Die Apple Watch Series 7 soll irgendwann im Herbst erscheinen - Apple nannte bisher kein genaues Datum.

Lohnt sich das neue, größere Display für dich oder wirst du keine neue Apple Watch kaufen?

