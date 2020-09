Apple Watch SE: Günstige Apple Watch soll kommen

Vor wenigen Wochen spekulierte man bereits, dass Apple noch mehr Modelle für die Apple Watch plant. Dazu will man eine besonders günstige Variante einführen, die anders als in den Vorjahren nicht durch ein altes Modell besetzt wird. Vielmehr soll Apple zahlreiche Anpassungen dafür vornehmen, um etwa gegen die Konkurrenz von Fitbot und Co. zu bestehen.

Apple fährt neue Strategie

Bereits damals hatte der bekannte Leaker Jon Prosser die Gerüchte zum Kochen gebracht. Während der Leaker bereits mit einigen Produktankündigungen richtig lag, fing er sich in dieser Woche ein blaues Auge als er die Veröffentlichung der neuen Apple Watch sowie des iPad Air 4 nicht korrekt voraussagte. Dennoch lag er damit richtig, dass Apple am Dienstag eine Pressemitteilung veröffentlichen wird. Darin kündigte man das „Time Flies“-Event für den 15. September an.

Correction: 44mm*



Not 42mm — Jon Prosser (@jon_prosser) September 11, 2020

In einem neuen Tweet bekräftigt Prosser weiterhin seine Aussagen und geht davon aus, dass Apple neben der Series 6 auch eine Lite-Variante vorstellen könnte, die er als „Apple Watch SE“ bezeichnet. Sie soll das bisherige Low-End-Modelle – die Series 3 – ersetzen. Seinen Aussagen zufolge soll Apple dazu das Design der Apple Watch Series 4 übernehmen. Allerdings soll sie kein ständig eingeschaltetes Display wie die Series 5 besitzen und auch das EKG soll fehlen. Außerdem soll sie den M9-Chip, der bereits im iPhone 6s, iPhone SE sowie den iPad (5. Generation) zum Einsatz kam.

Einen Preis für das neue Modell konnte er hingegen nicht nennen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass dieser um die 200 Euro liegen könnte wie schon die Series 3. Unterstützt werden Prosser Aussagen zudem durch Bloombergs Mark Gurman, der ebenfalls einen günstigen Ersatz für das aktuelle Einsteigermodell kommen sieht. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit einer Vorstellung in wenigen Tagen weiter an.

Werdet ihr die günstigere Apple Watch SE kaufen oder möchtet ihr lieber alle Funktionen und greift deshalb zur Series 6? Lasst es uns wissen.