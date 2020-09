Apple Watch: Die neuen Armbänder passen nicht an alle Modelle!

Bislang leistete Apple gute Arbeit und hat mit jeder neuen Apple-Watch-Generation die alten Armbänder unterstützt, während auch die neuen Modelle an die alten Watches passten. Jetzt scheint dies erstmals nicht zu stimmen. So stellte Apple auf dem September-Event die neuen Armbänder Solo Loop aus Flüssigsilikon sowie das geflochtene Solo Loop aus Silikonfasern und Polyestergarn vor.

Das Solo Loop als Sonderfall

Diese bieten ein einmaliges Design, da sie ohne Verschluss oder Ähnliches auskommen. Sie lassen sich einfach überziehen und schmiegen sich perfekt an das Handgelenk an. Genau dieser Umstand könnte die Kompatibilität zu älteren Modellen beeinflussen. Apple gibt folgende Informationen zu den neuen Armbändern:

Armbandkompatibilität Du kannst die meisten Armbänder mit jedem Apple Watch Series 3 Gehäuse oder neuer derselben Größe kombinieren. (Bei der Apple Watch Series 3 passt das 40 mm Armband zum 38 mm Gehäuse und das 44 mm Armband zum 42 mm Gehäuse.) Das Solo Loop und das Geflochtene Solo Loop sind nur mit der Apple Watch SE und der Apple Watch Series 4 oder neuer kompatibel. Das 40 mm Gehäuse passt zu den Armbandgrößen 1–9, das 44 mm Gehäuse zu den Armband­größen 4–12.

Warum sollen die Solo Loops nicht an ältere Modelle passen?

Apple bietet die Solo Loops in 18 Größen an, um jeweils die richtige Passform anzubieten. Um diese herauszufinden, stellt Apple ein Supportdokument bereit, das man ausdrucken, ausschneiden und anlegen muss, um die richtige Größe zu finden. Allerdings berücksichtig Apple dabei ältere Modelle nicht, sodass sich die Größe nicht mit der gewünschten Genauigkeit ermitteln lässt. Die Apple Watch Series 4 und neuer haben nämlich leicht veränderte Maße gegenüber den Vorgängern. Daher gibt man an, dass die neuen Modelle kompatibel sind, um mögliche Verwirrung zu verhindern.

Technische passen die neuen Armbänder natürlich auch an die Apple Watch Series 3 und früher. Allerdings könnte hier später nur der Gang in einen Apple Store mit Anprobe Aufschluss über die Unterschiede geben. Womöglich könnte es schon reichen, wenn man eine Größe kleiner bestellt. Allerdings wird erst Klarheit herrschen, sobald die Armbänder verfügbar sind und man sie ausprobieren kann.