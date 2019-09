26.09.2019 - 14:17 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



Vollen Zugriff auch ohne vollen Zugriff (Bild: mp / smartmockups)

In einer Service-Notiz warnt Apple vor Software-Tastaturen von Drittanbietern in iOS 13 und auf iPadOS. Erst in einem künftigen Update würden Zugriffseinstellungen korrekt berücksichtigt. Derzeit erhalten zusätzliche Software-Tastaturen Zugriff unter Umständen auf alle Eingaben am iPhone. Das ist ein potenzielles Sicherheitsproblem. Bis zu einer Lösung sollte man nicht benötigte Tastaturen entfernen.

Wer kennt es nicht? Mal ebenen einen Smiley tippen, funktioniert besser mit der Emoji-Tastatur am iPhone. Daher nutzen die meisten mehr als eine Software-Tastatur auf dem iPhone. Doch nach den Updates für iOS 13 und iPadOS 13.1 bemerkt Apple einen Fehler. So würden Software-Tastaturen von Drittanbietern nicht korrekt konfigurierbar sein. Dadurch erhalten die Anbieter von Tastatur-Apps unter Umständen einen Zugriff auf alle Eingaben am iPhone. Eine Support-Notiz verspricht Abhilfe durch ein Update seitens Apple.

Bis zu einem künftigen Update handelt es sich jedoch um ein potenzielles Sicherheitsproblem, wenn Apps über ihre Tastatur-Erweiterung im Prinzip alle Eingaben am iPhone mitlesen können. Im Bereich der Einstellungen > Allgemein > Tastaturen gibt es die Möglichkeit, Tastaturen umfassende Rechte zu gewähren. Allerdings erkennen iOS 13 und iOS 13.1 die derzeitige Einstellung nicht. Mit der Folge, dass Software-Tastaturen von Drittanbietern immer globale Zugriffsrechte haben.

Ohnehin kann es nicht schaden, von Zeit-zu-Zeit einige Einstellungen auf dem iPhone zu kontrollieren. Schauen Sie in Einstellungen > Allgemein > Tastaturen ob tatsächlich alle eingerichteten Tastaturen benötigt werden. Entfernen Sie Tastaturen durch die Wischgeste nach links, um die Schaltfläche „Löschen“ erscheinen zu lassen. Mit einem weiteren Tipp ist die Tastatur entfernt.

Tastaturen von Drittanbietern kommen als Apps auf das iPhone. Es gibt eine eigene Rubrik im App Store auf dem iPhone. Solang die zugehörige App auf dem iPhone verbleibt, kann jede Tastatur in den Einstellungen wieder aktiviert werden.

