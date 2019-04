Seit etwas mehr als drei Jahren experimentiert Apple öffentlich mit Safari. Dazu veröffentlichte das Unternehmen eine Sonderversion des Webbrowsers namens Safari Technology Preview. Die Mac-Anwendung befindet sich nun schon in der 80. Version und stellt wieder kleinere Verbesserungen bereit, die in den kommenden Monaten auch in das „normale“ Safari integriert werden dürften. Doch was ist eigentlich neu?