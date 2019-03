27.03.2019 - 19:05 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach



Apple hat heute die erste Beta eines kommenden iOS 12.3-Updates für Entwickler veröffentlicht. Das neue mobile Betriebssystem erscheint nur wenige Tage nach dem Start von iOS 12.2, einem großen Update, das einen Apple News Abodienst Plus,, neue Animoji und viele andere Änderungen einführte. Auch das Betriebssystem für das Apple TV, tvOS 12.3, wurde als Beta präsentiert.

Registrierte Entwickler können die neue iOS 12.3 Beta aus dem Apple Developer Center herunterladen oder over-the-air installieren, sobald das richtige Konfigurationsprofil aus dem Developer Center auf dem gewünschten Gerät abgelegt wurde. So erkennt der Update-Mechanismus, dass es sich um ein Testgerät handelt, auf dem die Beta installiert werden darf.

Als 12.x-Update kann das neue Betriebssystem wichtige Funktionen enthalten - also anders als die kleineren 12.x.x.x-Updates, die oft nur Fehler beheben oder die Sicherheit und Performance erhöhen.

iOS 12.3 wird das dritte größere Update von iOS 12 darstellen. iOS 12.2 brachte Unterstützung für den Apple News Abonnementdienst Plus, Updates der TV-Fernbedienung und TV-Funktionen in HomeKit, Safari-Änderungen, neue Animoji, Optimierungen an der Wallet-App und einiges mehr mit sich.

iOS 12.3 könnte möglicherweise die überarbeitete TV-App enthalten, die Apple für Mai 2019 plant, und es könnte auch Verbesserungen für den Apple News Plus Service bringen, der am Montag startete - allerdings nur in den USA und Kanada. Was tvOS 12.3 für Neuerungen bringt, außer einer neuen TV-App, ist nicht bekannt.

Die neu gestaltete TV-App, die auf Apple TV- und iOS-Geräten verfügbar sein wird, hat ein aktualisiertes Erscheinungsbild und neue Funktionen. Eine neue Empfehlungsfunktion zeigt Fernsehsendungen und Filme an, die am ehesten den Interessen des Nutzers entsprechen sollen, während die kostenpflichtigen Channels es Anwendern ermöglichen, Inhalte aus Quellen wie HBO, Starz und Showtime direkt in der App zu abonnieren und anzusehen. Auch das funktioniert leider nur in den USA.

Wenn es weitere Neuerungen in iOS 12.3 gibt, werden wir Sie hier darüber informieren.

