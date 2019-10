Apple und United Airlines wollen Terminal am SFO umbauen

Für rund 150 Millionen US-Dollar bucht Apple bei United Airlines jedes Jahr seine Flüge. Allein auf der Verbindung von San Francisco (SFO) nach Shanghai (PVG) reserviert Apple täglich 50 Plätze in der Business-Class für seine Mitarbeiter – unabhängig davon, ob diese tatsächlich in Anspruch genommen werden. Laut United Airlines gibt Apple ein Viertel seiner Reisespesen auf der Verbindung nach Asien aus. Hong Kong (HKG) und Taipei (TPE) sowie South Korea (ICN) folgen auf den Plätzen zwei, drei und fünf. An vierter und siebter Stelle liegen London (LHR) und München (MUC). Singapur (SIN), Tokyo (HND) und Peking (PEK) liegen auf den Plätzen sechs, acht und neun und ebenfalls in Asien. Platz 10 ist übrigens Tel Aviv (TLV) in Israel.

Als der größte Einzelkunde bei United Airlines scheint Apple dem Bericht bei Bloomberg zufolge auf jeden Fall ein Mitspracherecht zu erhalten, wenn es um die Umgestaltung des Terminal am Heimatflughafen San Francisco (SFO) geht. Denn auch bei der Flugabfertigung und in Wartebereichen sowie bei der Gepäckausgabe dürften die Mitarbeiter besonderen Service erwarten, was etwa Diskretion und Abstand zu anderen Reisenden angeht, wenn die Teams über Details ihrer Reisen sprechen müssen.

Facebook, Google und das Chemieunternehmen Roche buchen bei United Airlines insgesamt so viele Flüge wie Apple allein auf der Verbindung nach Shanghai. Unternehmensberater von Deloitte, McKinsey oder PwC verfliegen jährlich zwischen zwölf und 17 Millionen US-Dollar, während Intel und Visa zwar für mehr als zehn aber weniger als zwölf Millionen US-Dollar mit einem Flugzeug von United Airlines unterwegs sind.

