18.07.2019 - 15:33 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



18.07.2019 - 15:33 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In diesem Herbst wird Apple mit einem eigenen Videostreamingdienst mit Netflix und Amazon Prime Video in Konkurrenz treten. Mit nahender Veröffentlichung rückt Apple mehr und mehr mit Trailern und Informationen zu Apple TV+ heraus. Anlässlich des 50. Jubiläums veröffentlichte man etwa ein kurzes Video zur Dramaserie „For All Mankind“. Gleich hinterher gab es nun auch für das jüngere Publikum einen Ausblick zu „Snoopy in Space“.

Mit Apple TV+ wird Apple ab diesem Herbst einen neuen Streamingdienst starten. Laut eigenen Angaben ist das Unternehmen bei der Auswahl der Filme und Serie stark bemüht, dass für alle Altergruppen passende Inhalte bereitstehen. Nachdem man bisher schon Serien wie „For All Mankind“ oder „Mystic Quest“ mit Trailern vorstellt, folgt jetzt ein erster Trailer zur neuen Serie der „Peanuts“-Schöpfer. Bei „Snoopy in Space“ dreht sich alles um den namensgebenden Hund Snoopy, der den Traum verfolgt ein Astronaut zu werden. Bei einem Besuch bei der NASA werden er und sein treuer Freund Woodstock tatsächlich für eine Mission ins All ausgewählt. Während die beiden den Weltraum unsicher machen, unterstützen Charlie Brown und die anderen Peanuts die beiden vom Boden aus.

Runde drei für Carpool Karaoke

Als eine der ersten Serien kündigte Apple vor wenigen Jahren Carpool Karaoke an. Hier steckte man mehrere Promis wie Schauspieler, Sportler, Musiker oder Moderatoren gemeinsam in ein Auto und ließ sie gemeinsam singen und Abenteuer erleben. Bislang konnte die Serie zahlreiche Hollywoodstars wie Matthew McConaughey, Brie Larson, Samuel L. Jackson, Will Smith und viele mehr vorweisen. Wie man nun bekanntgab, ist auch nach zwei Staffel noch nicht Schluss, sodass sich aktuell eine dritte Staffel in Produktion befindet. Es wurde bereits bestätigt, dass der Cast der Netflix-Erfolgsserie „Stranger Things“ diesesmal mit von der Partie sein wird.

Carpool Karaoke kann kostenfrei in der TV-App angesehen werden.

Anzeige