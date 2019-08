Letzten Gerüchten zufolge wird Apple TV+ in diesem November starten. Anders als die Konkurrenz will man sich dabei nicht über die Masse an Inhalten behaupten oder andere Sendungen „einkaufen“, sondern Apple möchte sich vielmehr durch Qualität einen Namen machen. Allerdings war dabei bislang noch einige Fragen bezüglich einer Downloadfunktion sowie simultaner Streams offen. Diese scheinen sich aber jetzt geklärt zu haben.