Über den Preis von Apple TV+ schweigt man sich in Cupertino derzeit aus – und provoziert damit viele Kommentare zum Thema.

Allerorts herrscht Verwirrung und Erstaunen ob der jüngsten Apple Keynote zur Vorstellung des Streaming-Angebotes Apple TV+. Wer waren die ganzen Menschen auf der Bühne? Seit wann gehört J.J. Abrams zu den größten Geschichtenerzählern unserer Zeit. Kann ich über Apple TV+ auch Games of Thrones gucken? Und vor allem: Was soll das alles kosten?

Na ja, überlegen wir einmal realistisch: Apple TV+ – sobald der Dienst hierzulande gestartet ist – wird in etwa so teuer wie ein Abo von Amazon Prime, Netflix oder Sky Ticket sein – irgendwas zwischen neun und dreizehn Euro halt. Alles andere ist kaum zu erwarten.

Ein Streaming-Service, der deutlich teurer ist als die genannten Angebote der Konkurrenz, hätte keine Chance. Niemand zahlt 15 Euro oder mehr für einen neuen Dienst, wenn er bei den etablierten Anbietern die angesagten Serien unserer Zeit von American Gods bis True Detective bekommt. Und sind wir mir mal ehrlich: So heiß waren die ersten Einblicke in die neuen selbstproduzierten Inhalte von Apple zudem auch nicht. Die knappen Eindrücke lassen auf ambitionierte, politisch korrekte Shows schließen – zu wenig extravagant und speziell für Arthouse-Fans und zu lahm für die breite Masse. Die meisten Streaming-Gucker wollen dann doch eher feuerspeiende Drachen, Zombies oder nackte Körper sehen, oder am besten alles zusammen – und zwar in Mittelerde. Im Straßenfeger-Vergleich zieht eine Serie, in der es um die zwischenmenschlichen Beziehungen hinter den Kulissen einer Morning Show geht, da eher den Kürzeren… Nein, alles Quatsch natürlich. Ich polemisiere. Wir wissen noch gar nichts über die Qualität der Inhalte und die Morning-Show-Geschichte kann total fantastisch sein. Und dennoch: Sie – als Beispiel jetzt mal – muss schon ziemlich fantastisch sein, um noch einen Dienst zu abonnieren oder gar andere Services dafür zu kündigen.

Apple TV+ günstig anbieten? Ein falsches Signal.

Apple TV+ richtig günstig zu anzubieten – für fünf Euro im Monat oder weniger – wäre das falsches Signal. Da hat man schon ausschließlich eigenproduzierte, exklusive Inhalte im Programm, dann will man die auch nicht verramschen. Schon gar nicht, wenn Sie vom „best lineup of storytellers in the world“ stammen. Apropos: Wo waren da eigentlich David Lynch, Yorgos Lanthimos, Quentin Tarantino oder Denis Villeneuve? Stattdessen rührt Ihr mit Steven Spielberg, J. J. Abrams und M. Night Shyamalan die Werbetrommel. Ach Apple, das ist irgendwie so vorhersehbar… Ein wenig „Think different“ wäre hier nett gewesen. Wie ist es überhaupt zu bewerten, dass Apple ausschließlich auf eigene Inhalt setzt? Zumindest differenziert man sich damit von Netflix & Co, deren Angebote ähnlich zusammengewürfelt sind, wie bei der (jetzt leider nicht mehr vorhandenen) Videothek um die Ecke. Denn laut Filmwissenschaftler Tobias Haupts wiederholen die Streamingdienste die Fehler der Videothek: „Sie verstopfen ihren Kanal mit Billigproduktionen. Wenn man sich bei Amazon die neuen Angebote ansieht, findet man dort viel, was gar nicht synchronisiert worden ist, und jede Menge B- und C-Ware.“ Hier ist Apples Angebot tatsächlich anders.

Und Apple TV+ für lau? Joa, das würde funktionieren. Vielleicht exklusiv für Nutzer von Apple-Hardware. Dann würde man die eigenen Produkte zusätzlich aufwerten und den besonderen Charakter des Angebotes unterstreichen. Ich würde dann auch der Morning Show eine Chance geben.

