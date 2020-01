Apple TV+: Apple wird für Ideen-Diebstahl bei „Servant“ verklagt

Spoiler-Warnung: Dieser Text beschreibt Storyelemente der Serie „Servant“.

Im Jahr 2013 veröffentlichte die Regisseurin Francesca Gregorini einen Film namens „The Truth About Emanuel“ mit Jessica Biel in der Hauptrolle. In dem Film ging es um eine 17-jährige Babysitterin, die auf das Kleinkind einer Familie aufpassen sollte, dass sich allerdings als Puppe herausstellte und ein Ersatz für ein bereits verstorbenes Baby ist. Zuschauern der neuen „Apple TV+“-Serie „Servant“ dürfte dieses Szenario durchaus bekannt vorkommen.

Schwere Vorwürfe

Daher wirft die Regisseurin M. Night Shyamalan und damit auch Apple vor, dass man die Geschichte des Films für die Serie verwendet habe und sogar dieselbe Atmosphäre erzeugt. Zudem sagt Gregorini, dass Servant sehr ähnliche Charaktere, Szenen und Eigenarten der Erzählweise des Films übernommen habe.

Shyamalan wiederspricht jedoch und sagt, dass er die Serie bereits vor der Veröffentlichung des Films „The Truth About Emanuel“ entwickelt habe. Wie die Website The Blast berichtet, sagte Gregorini, dass die beiden Produzenten M. Night Shyamalan und Tony Basgallop behaupten den Film noch nicht gesehen zu haben, obwohl sie Gregorinis Einwände kannten und dadurch eigentlich die Neugier hätte geweckt werden müssen.

Die Regisseurin verlangt nun Schadensersatz in unbekannter Höhe sowie einer Beteiligung an den Gewinnen aus der Serie und eine Einstellung des weiteren Vertriebs. Während Apple bereits eine zweite Staffel der Serie bestellt hat und ab dem 17. Januar 2020 die letzte Episode der ersten Staffel verfügbar sein wird, bleibt abzuwarten, wie sich der Fall entwickelt.



