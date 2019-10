Top oder Flop? So urteilt die Presse über Apple TV+

News

Apple TV+: Die ersten Testberichte sind da. Nachdem der iPhone-Hersteller in den vergangenen Wochen vor allem dafür sorgte, dass einige wenige geladene Gäste eine Premiere der Eigenproduktionen in Kinos in den USA beiwohnen konnten, wurden nun offenbar schon Zugänge für AppleTV+ verteilt oder zumindest die Inhalte. Denn die ersten Meinungen zu „The Morning Show“ und Co. sind eingetrudelt. Wir informieren Sie darüber, wie die Produktionen ankommen, und ob es sich lohnt, ein Abo abzuschließen.