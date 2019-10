Apple TV+: Deshalb verschenkt Apple den Dienst an iPhone-Käufer

Gestern Abend gab Apple die Quartalszahlen für Q4 2019 bekannt. Im Anschluss stellten sich Tim Cook und sein Team diversen Fragen von Investoren und Analysten. Darunter war auch die Frage, weshalb sich Apple dafür entschied, dass Kunden, die kürzlich neue Hardware gekauft haben, Apple TV+ für ein Jahr kostenlos erhalten.

Laut Cook handelt es sich dabei um ein Geschenk an die Nutzer, während es auch aus geschäftlicher Sicht Sinn ergibt. Wie der langjährige Apple-CEO ausführt, möchte man zum Start möglichst viele Kunden für Apple TV+ begeistern und stolz die Inhalte präsentieren. Gleichzeitig sagt Cook auch, dass Nutzer, die das Angebot für 4,99 Euro in Anspruch nehmen, einen großartigen Gegenwert mit qualitativ hochwertigen Inhalten erhalten.

Ähnliche Angebote auch für Apple Arcade oder Apple News+?

Apple hatte in diesem Jahr nicht nur Apple TV+ vorgestellt, sondern auch die Spieleflatrate Apple Arcade sowie den erweiterten Nachrichtenservice Apple News+. Daher ließ die Frage nicht lange warten, ob für die beiden Dienste ein ähnliches Angebot denkbar wäre. Laut Cook kommen gerade erst viele Nutzer aus der 30-tägigen Testperiode von Apple Arcade und man will sich anschauen, wie viele Leute das Abonnement fortsetzen werden. Der Start war bislang sehr gut verlaufen und auch das Feedback der Kunden war überwältigend. Allerdings will man damit nicht ausschließen, dass es zukünftig eine ähnliche Promotion geben könnte.

