Apple TV+: Behind-the-Scenes-Videos und begleitende Podcasts bestätigt

Podcasts zu „Apple TV+“-Serien geplant

Erst kürzlich gab es das Gerücht, dass Apple aktiv an eigenen Podcasts arbeite, um Apple TV+ zu bewerben und Zuschauern weitere Hintergrundinformationen zur Entstehung zu liefern. In einem Interview mit Forbes gab „Little America“-Serienmacher Lee Eisenberg nun bekannt, dass man tatsächlich an einem Podcast zur Serie arbeite, der weitere Informationen zur Story und der Musik liefern soll.

Zudem soll es auch auf Apple Music entsprechende Playlists geben. Später soll noch ein passendes Buch erscheinen. Während Eisenberg damit die jüngsten Gerüchte bestätigte, scheint es noch keinen genauen Zeitplan für die Umsetzung zu geben.

„Behind the Scenes“ zu Servant

Auch auf YouTube wird sich einiges für Apple TV+ tun. Das Unternehmen hat bereits damit begonnen auch Videoeinblicke in die Produktion zu geben. Im neuen „Behind the Scenes“-Special widmet man sich der Wichtigkeit und Wirkung von Essen in M. Night Shyamalans „Servant“ und wie man damit Emotionen erzeugen möchte. Bereits zuvor gab man in zwei- bis fünfminütigen Videos kleine Einblicke in die Serien auf Apple TV+. Es bleibt allerdings unklar, inwieweit der iPhone-Hersteller die Hintergrundvideos auch direkt in der Apple-TV-App verfügbar machen wird.

Was ist Apple TV+? Seit dem 1. November 2019 ist Apples Streamingdienst Apple TV+ verfügbar. Zum Start waren sieben Serien, unter anderem „The Morning Show“ sowie der Dokumentarfilm „Die Elefantenmutter“, erhältlich, die allesamt exklusiv für Apples TV-Dienst produziert wurden. Das Angebot kostet monatlich 4,99 Euro, zudem gibt es eine kostenlose Testphase von einer Woche. Wer gleich für ein Jahr vorausbezahlt, zahlt nur 49,99 Euro und spart sich zwei Monatsgebühren und wer nach dem 10. September 2019 ein iPhone, iPad, iPod Touch, Apple TV oder Mac kaufte, kann den Dienst sogar ein Jahr lang kostenfrei nutzen.



