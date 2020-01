Plant Apple einen eigenen Podcast?

In den vergangenen Jahren bewegte sich Apple stetig weiter weg von der Hardware und suchte neue Gelegenheiten in diversen Diensten. Alleine 2019 verschaffte sich das Unternehmen mit Apple News+, Apple Arcade, der Apple Card und natürlich Apple TV+ einige neue Einnahmequellen. Besonders als Anbieter von Videoinhalten möchte man schnell Fuß fassen und verschenkt nicht nur das erste Jahr kostenlos beim Kauf neuer Hardware, sondern veröffentlichte die App auf zahlreichen Geräten von Drittherstellern. Wie Bloomberg aktuell berichtet, scheint dies Apple aber noch nicht genug, sodass man nun zusätzliche Podcasts plant, um weitere Inhalte vorzustellen.

Audio-Shows um Videoinhalte zu bewerben: Kann das klappen?

Podcasts sind derzeit voll im Trend und daher wundert es nur wenig, dass Apple in den vergangenen beiden Jahren stark an der Podcasts-App arbeitete sowie das zugehörige Portal für die Macher der Inhalte verbesserte. Laut Bloomberg soll sich Apple im vergangenen Jahr zudem mit einigen Podcast-Produzenten getroffen haben, um mögliche Ideen für Podcasts mit Bezug auf Apple TV+ zu besprechen. Auch mit den Serienschöpfern soll man entsprechende Gespräche geführt haben.

Apple könnte durch solche Podcasts einen Blick hinter die Kulissen geben und Nutzer könnten direkt von Produzenten, Darstellern und Autoren mehr über die Shows erfahren. Netflix macht ähnliches bereits mit dem „Behind The Scenes“-Podcast vor, der in der ersten Staffel tiefer in die Welt von Stranger Things 3 eintauchte, während sich die aktuelle Staffel mit der Adaption von „The Witcher“ beschäftigt. Daneben gibt es zahlreiche weitere Netflix-Podcasts. Unklar ist, ob und wann Apple ebenfalls auf Podcasts setzen wird.



