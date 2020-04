Apple TV+ für alle kostenlos - mit einem kleinen Haken

Über Geschenke sollte man nicht meckern - das vorab. Apple hat sich entschieden, ab dem 11. April 2020 Apple TV+ kostenlos anzubieten. Das bezieht sich aber nicht etwa auf das gesamte Angebot sondern nur auf einzelne Serien. Wer will, kann sich einfach mit seiner Apple ID einloggen und dann sofort und ohne Abo Serien streamen.

Welche Serien kann ich bei Apple TV+ kostenlos streamen?

Apple bietet nur eine Handvoll Apple TV+ Serien für jeden kostenlos zum Streamen an. Dabei handelt es sich um Little America, Servant, For All Mankind, Dickinson, Snoopy in Space, Helpsters, Ghostwriter und den Film The Elephant Queen. Das ist keine schlechte Auswahl - wir empfehlen für Erwachsene und ältere Jugendliche vor allem das Weltraumdrama For All Mankind und die Gruselstory Servant. Kinder werden mit Snoopy in Space glücklich.

Was fehlt beim kostenlosen Angebot von Apple TV+?

Apple hat es leider vermieden, die großartige Serie The Morning Show mit in die Liste der kostenlos nutzbaren Serien aufzunehmen. Wenn Apples Ziel die Vermarktung von Apple TV Plus durch die kostenlose Herausgabe eines Schnupperangebots ist, dann hätte diese Serie unserer Meinung nach unbedingt dazu gehört.

Wie kann ich das kostenlose Angebot von Apple TV+ nutzen?

Dazu ist nur eine Apple ID und ein Apple-Gerät zum Abspielen erforderlich. Ein Abo ist nicht nötig, es entsteht auch keinerlei Verpflichtung zu kündigen.

Wer ein neues iPhone oder iPad oder einen Mac oder ein Apple TV gekauft hat, bekommt einen Vollzugriff auf Apple TV Plus für ein ganzes Jahr. Außerdem ist Apple TV+ im Apple Music-Studentenangebot ohne Aufpreis enthalten.

