Sind Apple Stores leichte Ziele für Diebe?

In der Vergangenheit waren Apple Stores immer wieder die Ziele von kleineren und größeren Diebstählen. In einem Fall fuhren die Täter sogar mit einem Fahrzeug direkt in einen geschlossenen Store. Doch auch für Taschendiebe sind Apples Ladengeschäfte durchaus lukrativ, da bei Apple Geräte wie der Apple Pencil oder die AirPods nicht gesichert auf den Tischen vorzufinden sind, damit Kunden die Geräte zwanglos ausprobieren können. Die Apple Watch ist hingegen mit einer leichten Sicherung versehen, wobei diese Diebe kaum aufhält.

Einer kann es einfach nicht lassen

Wie die Chicago Tribune berichtet, nahm die Polizeit in New York kürzlich zwei Männer fest, die zahlreiche AirPods und Apple Watches gestohlen haben. Insgesamt konnten sie am 21. Februar Geräte im Wert von rund 12.000 US-Dollar im Apple Store in der Orland Square Mall erbeuten.

Einer der Männer ist jedoch bereits polizeilich bekannt und hatte vor zwei Jahren mehrfach im Apple Store an der Greenwich Avenue in New York AirPods sowie einen Apple Pencil gestohlen. Seine beiden Komplizen entkamen mit weiteren Geräten. Erkannt wurde er übrigens durch den Geschäftsleiter, weil der Mann nur wenige Wochen zuvor bereits dort gestohlen hatte.

Um die Diebstähle zu verhindern, müsste Apple das Store-Konzept ändern und weitere Maßnahmen ergreifen. Dies ist allerdings nicht so einfach, weil Apple Kunden dazu einlädt Geräte auszuprobieren und ein möglichst reales Gefühl für sie zu bekommen. Mit einem zusätzlichen Kabel oder anderen Schutzmaßnahmen werden hingegen Haptik und Gewicht verfälscht. Es bleibt abzuwarten, ob die neue Store-Chefin Deirdre O'Brien Änderungen vornimmt.

