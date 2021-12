Dieses Easter Egg hat Apple in der Apple-Store-App versteckt

Während du vermutlich noch die letzten Weihnachtseinkäufe erledigst, rückt das Fest mit großen Schritten näher. Solltest du noch schnell in der Apple-Store-App einkaufen, dann kannst du ein nettes kleines Gimmick zur Winterzeit entdecken. Weil nicht überall Schnee liegt, lässt es Apple nämlich in der App schneien, sodass du zumindest digitale Schneeflocken sehen kannst.

Seit jeher ist Apple dafür bekannt, kleine Easter Eggs in den Anwendungen zu verstecken. Viele sind allerdings durch neue Designs verschwunden oder wurden ersetzt, sodass das Mail-Icon kein „Hallo aus Cupertino“ mehr zieht. Stattdessen lässt sich auf dem neuen Briefumschlag-Icon schlicht „Apple Park, California 95014“ lesen. Daneben gibt es natürlich weitere Beispiele zu entdecken. Aktuell findest du jedoch ein besonderes Easter Egg in der Apple-Store-App.

So lässt du es in der Apple-Store-App schneien

Bevor du dir das Easter Egg anschauen kannst, benötigst du natürlich die Apple-Store-App aus dem App Store. Die App sollte zudem in der neuesten Version 5.14 (oder neuer) installiert sein. Sind die Voraussetzungen erfüllt, dann öffnest du die Anwendung und gibst in das Suchfeld „let it snow“ ein. Sobald du den letzten Buchstaben eingetippt hast, beginnt es in der App zu schneien. Dies zieht sich durch die gesamte App und verschwindet erst wieder, wenn du die App verlässt und erneut öffnest.

Der Effekt ist besonders gut sichtbar, wenn du dich im Dark Mode befindest und die App ihr dunkles Erscheinungsbild aufweist. Das Easter Egg in der Apple-Store-App ist damit aber noch nicht am Ende. Wenn du dein Gerät schüttelst, wirbelt auch der Schnee herum wie bei einer Schneekugel.

Passend zur kalten Jahreszeit haben wir für dich auch einige coole Wallpaper für dein iPhone, iPad und deinen Mac zusammengestellt, die du dir unbedingt anschauen solltest.

