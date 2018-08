06.08.2018 - 20:23 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach



Apple hat heute die sechste Beta von iOS 12 für Entwickler zu Testzwecken verteilt. Die neue Beta erscheint eine Woche nach der fünften Beta und über zwei Monate nach der Vorstellung von iOS 12 auf der Worldwide Developers Conference 2018.

Registrierte Entwickler können die neue iOS 12 Beta aus dem Apple Developer Center herunterladen oder nach der Installation des entsprechenden Zertifikats over-the-air installieren.

iOS 12 wurde grundlegend überarbeitet, um auf iPhones und iPads schneller zu laufen. Dabei wurden auch ältere Modelle nicht vergessen. Das Betriebssystem läuft auch noch auf dem iPhone 5 SE.

Auf dem iPhone X gibt es neue Animoji-Charaktere zusammen mit den "Memoji". Dabei handelt es sich um personalisierbare Animoji, die sowohl in Nachrichten als auch in FaceTime verwendet werden können. Nachrichten und FaceTime haben auch lustige neue Kameraeffekte erhalten, und die Unterstützung von Group FaceTime ermöglicht Video-Chats mit bis zu 32 Personen.

Siri erhält eine Shortcuts-Funktion, mit der Anwender mehrstufige benutzerdefinierte Automatisierungen erstellen können, die sprachgesteuert abgerufen werden.

Apple hat in iOS 12 mit Screen Time umfassende Zeitmanagement- und Monitoring-Tools integriert, mit denen Anwender verfolgen können, wie viel Zeit sie mit welchen Apps verbringen. App-Limits können helfen, die Nutzung auf ein gesundes Maß zurückzuschrauben. Das ist natürlich besonders als Kindersicherung gedacht.

Die aktualisierten Do Not Disturb-Optionen machen die Aktivierung der Nicht-stören-Funktion intuitiver und die neue Abwandlung Do Not Disturb at Bedtime reduziert nächtliche Ablenkungen und Schlafunterbrechungen.

Die Aktien-App wurde neu gestaltet und auf das iPad gebracht, iBooks wurde mit einem neuen Look überarbeitet und heißt jetzt Apple Books und die Sprach-Memo-App wurde mit iCloud-Unterstützung und einer Portierung auf das iPad aufgefrischt.

ARKit 2.0 bietet neue Funktionen, mit denen zwei Personen dieselbe AR-Umgebung auf getrennten Geräten sehen können. Es gibt auch eine neue von Apple entwickelte Measure-App, die als virtuelles Lineal funktioniert.

Die überarbeiteten Karten in iOS 12 gelten erst einmal nur für Nordkalifornien. Deutsche Nutzer werden noch warten müssen, bis sie die exakteren Darstellungen nutzen können.

iOS 12 Beta 6 ist aktuell nur für Entwickler verfügbar. Wir rechnen morgen mit einer Fassung für öffentliche Betatester.

