Die Apple Watch ist das aktuell spannendste Apple-Produkt (vielleicht abgesehen von dem kommenden ersten Mac mit ARM-Prozessor) und hat als solches wirklich ein eigenes Event verdient. Wir sind uns allerdings nicht so sicher, ob ihr der ganz große Auftritt auch dann zuteilgeworden wäre, befänden wir uns nicht in einer Pandemie. Die nämlich hat, so sind sich alle Beobachter einig, dafür gesorgt, dass das neue iPhone in diesem Jahr später vorgestellt wird.

So aber ist die Apple Watch erstmals „Headliner“ einer Presseveranstaltung von Apple gewesen, was nach dem Titel des Events („Time Flies“) aber auch niemanden mehr wundern durfte.

Dabei hat die Apple Watch einen kuriosen Weg hinter sich. Als Tim Cook 2015 die erste Generation der Apple Watch präsentierte, legte man noch allergrößten Wert darauf, dass das neue – und mindestens rückblickend trifft der Begriff zu – Technik...