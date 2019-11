Apple sperrte prominenten Entwickler aus

Der Entwickler Guilherme Rambo konnte seit August 2019 seine Apps im App Store und im Mac App Store nicht mehr aktualisieren, weil Apple ihm seinen Entwickler-Account gesperrt hat und monatelang keine Begründung dafür liefert. Die Sperrung soll angeblich ohne Vorwarnung passiert sein. Dadurch erhält Rambo keine Einnahmen mehr. Am 22. November wurde die Sperre wieder aufgehoben.

Rambo hatte zahlreiche neue Apple-Produkte in Entwickler-Betas entdeckt und publik gemacht. Ob dies der Grund für Apples Verhalten ist, bleibt unklar. Der Entwickler bietet seit Jahren Apps an, ohne dass dabei etwas passiert ist. Zunächst wollte er sich mit Apple in Verbindung setzen. Nachdem dies fehlschlug, hat er sich entschieden, den Vorgang öffentlich zu machen.

interessanterweise wurde sein Konto kurz danach wieder freigeschaltet. Über die Gründe schwiegen Apple und Rambo.

Es ist nicht das erste Mal, dass einem prominenten Entwickler das Konto von Apple gesperrt wurde. Bogdan Popescu, der das Tool Dash entwickelt hat, schrieb vor einigen Jahren in seinem Blog, dass er Dash für iOS über einen neuen Entwickler-Account eingereicht habe, nachdem ihm Apple das Konto kündigte.

Nachdem Apple im Oktober 2016 die API-Dokumentation Dash für iOS aus dem iTunes App Store entfernte und das Entwicklerkonto des Programmierers Bogdan Popescu gelöscht wurde, fragten sich viele Anwender, warum das geschah.

Ein Nutzer fragte Apple, was passiert sei und bekam von Marketingchef Phil Schiller eine Antwort, die 9to5Mac veröffentlichte. Er habe sich das Problem selbst angesehen. Die App sei aus dem App Store geflogen, weil es wiederholt Manipulationen bei den Nutzerwertungen gab. Dies verfolge Apple mit aller Strenge, schrieb Schiller. Es habe auch weitere Vorfälle dieser Art gegeben. Ob die Sache um Dash for iOS nun aufgeklärt wurde und ob Apples Behauptungen richtig sind, wurde nicht bekannt.



Produkthinweis Produkthinweis Apple iPhone 11 Pro (64 GB) - Space Grau 1145,99€

Mehr zu diesen Themen: