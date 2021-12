Günstigeres externes Display für Macs erwartet

In letzter Zeit sind einige Gerüchte um neue Displays für Apple-Rechner entstanden und nun legt Mark Gurman von Bloomberg nach. Der als gut vernetzt geltende Journalist berichtet, dass Apple ein neues externes Display zu einem niedrigeren Preis als das Pro Display XDR auf den Markt bringen will.

In seinem Newsletter Power On berichtet Gurman, dass er fest davon ausgeht, dass Apple an so einem Display arbeitet. Ein preiswerterer Bildschirm könnte seiner Meinung nach ein Verkaufsschlager werden. Gurman geht sogar davon aus, dass es ein 32 Zoll großes Modell werden könnte, dessen Helligkeit und Qualität etwas heruntergeschraubt wird, um es um die Hälfte günstiger anbieten zu können als das Pro Display XDR.

Das Pro Display XDR mit 32 Zoll kostet über 5.000 Euro. In der Version mit Nanotextur ist es sogar noch teurer.

In der letzten Woche gab es schon einmal Gerüchte zu einem neuen Display von Apple. Leaker Dylandkt hatte etwas zu einem „Display mit Hirn“ berichtet. Apple soll dabei mit LG zusammenarbeiten. Wozu nun das Apple Silicon erforderlich ist, wird nicht geklärt. Wir können uns eigentlich nur vorstellen, dass der Prozessor zum Skalieren von Bildinhalten genutzt werden kann.

Angeblich soll das neue Display mit miniLEDs ausgerüstet sein. Dieses Modell soll jedoch der Nachfolger des Pro Display XDR werden und nicht etwa das günstigere Einsteigermodell. Apple könnte also sogar zwei Displays auf den Markt bringen.

Displays bei Apple Mangelware

2016 schaffte Apple seine Displayserie ab, die 2011 mit dem Thunderbolt-Display mit 27 Zoll großer Diagonale begründet wurde. Damals beschrieb Apple das Gerät als Mischung aus Monitor und Dockingstation, weil die Nutzer:innen es mit nur einem Kabel an ihren Mac anschließen und so auf dessen Facetime-Kamera, Mikrofon und Lautsprecher sowie Gigabit-Ethernet, Firewire 800, USB 2.0 und Thunderbolt-Anschlüsse zugreifen können. Bis zu fünf Thunderbolt-Geräte ließen sich an das Display anschließen. Für den Betrieb an einem Macbook verfügt das Display zudem über einen Magsafe-Anschluss, mit dem ein Macbook Pro oder Macbook Air mit Strom aufgeladen werden konnte

