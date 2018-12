02.12.2018 - 13:19 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



02.12.2018 - 13:19 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple hat bei seinem chinesischen App-Store den Kehrbesen angesetzt. Mehr als 700 Apps sind deshalb aus dem Store geflogen und zwar nicht, weil sie das Layout des iPhone Xs nicht unterstützen sondern weil sie die Updates außerhalb des App Stores nachladen.

Bei Apps ist Apple nicht zimperlich und soll nun nach einem Bericht von der britischen Zeitung The Telegraph in China mehr als 700 Apps aus dem App Store geschmissen haben, weil sie die Regularien des Anbieters nicht entsprechen. Da Insider schätzen, dass Apple bis zu 40 Prozent seiner weltweiten App-Store-Umsätze in China macht, könnte dies zwar empfindliche Umsatzeinbußen nach sich ziehen, doch Apple bleibt konsequent.

Ein Hauptgrund, weshalb Apps nicht bleiben dürfen, scheint in ihrem Verhalten zu liegen. Updates wurden von den Apps offenbar nicht über den App Store selbst gezogen sondern von anderen Servern nachgeladen. Dieses Sideloading umgeht aber nicht nur den App Store - sondern dadurch wird Apple auch die Kontrollmöglichkeit entzogen, schädliche Komponenten zu identifizieren.

Die Updates haben die Apps wohl direkt geladen und Apples viel kritisierten abgeschlossen App Store links liegen lassen. Apple hat wiederholt Entwickler gewarnt, dass dieses Verhalten nicht geduldet werde. Nun hat man offenbar durchgegriffen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Apple den chinesischen App Store ausgemistet hat. Im letzten August wurden noch deutlich mehr Apps entfernt, die sich dem in China sehr beliebten Glücksspiel widmeten. Das ist Apple und wohl auch der chinesischen Regierung ein Dorn im Auge. Diese dürfte erheblichen Druck auf Apple ausüben können, sich an die offiziellen Regeln zu halten und den App Store zu kontrollieren.

