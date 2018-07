Mit Apple Pay den Kaffee bezahlen (Bild: Apple)

​Apple Pay bis 2020 für 50 Prozent der kontaktlosen Transaktionen verantwortlich? Juniper Research veröffentlicht eine neue Auswertung zur Entwicklung des globalen Marktes für „mobile Portmonees“. Apple spielt beim Bezahlen per Smartphone schon jetzt eine wichtige Rolle. Bis in zwei Jahren soll der iPhone-Hersteller aber für jede zweite kontaktlose Bezahl-Transaktion über sogenannten „Mobile Wallets“ verantwortlich sein.

Während Apple Pay in Deutschland noch immer nicht gestartet ist, ging im Juni zumindest Google Pay an den Start. Neben diesen beiden Bezahlmethoden gibt es viele weitere (Samsung Pay, Huawei Pay, Fitbit Pay, und so fort).

Aktuell versuchen sich auch die Sparkassen an kontaktlosem Bezahlen, allerdings vorerst noch ausschließlich auf Android-Smartphones. Die Exklusivität dürfte sich dann aber mit iOS 12 ebenfalls in Luft auflösen.

2020 bis zu 450 Millionen Nutzer von „Mobile Wallets“

Juniper Research geht davon aus, dass in den kommenden zwei Jahren bis zu 450 Millionen Nutzer weltweit von „virtuellen Portmonees“ auf Smartphones Gebrauch machen werden. 225 Millionen davon sollen Apple-Nutzer sein.

Der Markt für „kontaktloses Bezahlen“ soll bis 2020 ein Volumen von zwei Billionen US-Dollar ausmachen. Dazu zählt Juniper Research auch Kredit- oder Debit-Karten von Banken, die für kontaktloses Zahlen ausgestattet sind. Apple Pay soll von diesem Kuchen dann immerhin 15 Prozent abbekommen.

Apple Pay startete zuletzt in Polen. Auch dort wuchs das System deutlich schneller als beispielsweise Google Pay.

