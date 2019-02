19.02.2019 - 10:05 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



19.02.2019 - 10:05 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Ende 2018 endete die Wartezeit für deutsche Apple-Nutzer. Das Unternehmen startete endlich Apple Pay offiziell in Deutschland und machte unnötige Umwege überflüssig. Nun veröffentlichte Apple den kontaktlosen Bezahldienst auch in Saudi-Arabien sowie in unserem Nachbarland der Tschechischen Republik. Wie Nutzer aus den Regionen in den sozialen Medien berichten, öffnete Apple in der Nacht die Funktion für beide Staaten.

Nachdem in der vergangenen Woche das Gerücht aufkam, dass Apple Pay am 19. Februar in weiteren Ländern starten wird, bestätigte sich dies nun mit der Veröffentlichung in Saudi-Arabien und der Tschechischen Republik. In beiden Ländern steht Apple Pay ab sofort im Einstellungsmenü und im Wallet auf dem iPhone, iPad, der Apple Watch und dem Mac zur Verfügung.

Anzeige